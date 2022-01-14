Саратовские бизнесмены обманули банки и получили почти миллион рублей

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение для 63-летнего и 57-летнего жителей Саратова, сообщает сегодня, 14 января, пресс-служба надзорного органа. Мужчины, обманув банки, незаконно получили кредиты.

По версии следствия, в период с августа 2015 года по ноябрь 2018-го руководители одной из коммерческих организаций города предоставили в несколько кредитных организаций ложные сведения о финансовом состоянии своей компании и получили кредиты общей суммой почти в миллион рублей. Деньги они использовали не на благо организации, а на собственные цели.

Имущество обвиняемых арестовали. Дело передали на рассмотрение в Саратовский областной суд.

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