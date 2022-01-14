На присоединенных к Саратову территориях планируют установить новые полигоны для снега

На новоприсоединенных к Саратову территориях хотят установить новые полигоны для вывоза снега. Об этом сегодня, 14 января, рассказал заместитель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Артем Райков. Чиновник поделился планами в облдуме на рабочей комиссии по контролю за качеством дорог.

На данный момент в Саратове есть пять снежных полигонов. На них ещё осталось место, но, если потребуется, власти готовы открыть новые.

Помимо этого, на комиссии обсудили и вопрос приобретения снегоплавильных установок. Ранее от них отказались из-за большого расхода электричества. Решили обратить внимание на подобные машины, но работающие на газе.

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