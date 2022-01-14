В Саратове за вечер сбили трех пешеходов

ДТП в Октябрьском районе

В Саратове вчера, 13 января, сбили трех пешеходов, об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В 20:30 в Заводском районе авария произошла по адресу проспект Энтузиастов, 1а. 47-летний водитель мужчина автомобиля «Лада Нива» сбил 38-летнего мужчину.

В Октябрьском районе ДТП зафиксировано в 21:42 напротив дома № 35 на Чапаева. 33-летний водитель Kia Rio сбил 29-летнюю девушку.

В Ленинском районе авария случилась в 23:20 возле дома № 22 на улице Лунная. 33-летний водитель Daewoo Nexia сбил 48-летнюю женщину.

В результате ДТП все пострадавшие попали в больницу.

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