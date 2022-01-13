Фото: "Лиза Алерт"

В Саратове пропал 19-летний парень с татуировкой на лице. Вчера вечером, 13 января, в региональном отделении «Лиза Алерт» появилось соответствующее сообщение.

Пропал 19-летний Дмитрий Журавлев из Кировского района Саратова. Его ищут с 11 января 2022 года. Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет темные волосы и серо-зеленые глаза. Особой приметой служат татуировки на руках и на лице. В день исчезновения на нем были белая куртка, темно-серые джинсы, черные ботинки и серая шапка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться к инфоргу Анне (Savanna111) 8 927 122 18 32.

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