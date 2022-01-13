В Заводском районе Саратова назначен новый директор МУП «Дорожник», отвечающего за благоустройство в районе. Им стал Сергей Нестеров, ранее являвшийся депутатом облдумы.

Сергей Нестеров имеет два высших образования и кандидатскую степень по техническим наукам. Он был председателем регионального отделения «Молодой гвардии», директором МУП «Банно-прачечное хозяйство» Саратова, главой администрации Хвалынского района и министром по делам территориальных образований.

Ранее Сергей Нестеров также возглавлял комитет по строительству и ЖКХ при облдуме.

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