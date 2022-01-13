Работников СМИ поздравили с профессиональным праздником

Сегодня, 13 января, в России отмечают День печати. В Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов» присоединились к поздравлениям представителей СМИ.

Сегодня в России поздравляют сотрудников печатных и интернет-изданий, а неформально всех журналистов.

- У журналистов ненормированный рабочий день. Иногда приходится работать и в выходные, и в праздники. Они стараются первыми выдать новость, но в их сообществе есть взаимовыручка. С праздником! – пишут сторонники Володина.

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