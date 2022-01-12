Конкурсная комиссия в Ровенском районе

Объявлен конкурс на замещение главы Ровенского района Саратовской области, об этом сообщает региональное Министерство по делам территориальных образований.ё

Конкурсная комиссия состоит из регионального министра по делам территориальных образований области Сергея Зюзина, главы контрольно-аналитического комитета Натальи Фоменковой, а также депутатов саратовской облдумы Станислава Денисенко и Анастасии Ребровой и депутатов от районных собраний.

Кандидатов на замещение должности главы Ровенского района выберут 8 февраля. Затем будет избран глава района.

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