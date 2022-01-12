В ДТП на подъезде к Саратову пострадали два человека

Фото: ДТП под Саратовом

Вчера, 11 января, в аварии в Лысогорском районе Саратовской области пострадали два человека, чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 20:20 на 657 километре трассы М-4, на подъезде к Саратову. Автомобиль Nissan Tiida, за рулем которого был 40-летний мужчина, столкнулся с Volkswagen Passat, которым управляла 29-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали два человека: водители обеих иномарок с травмами госпитализированы в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.