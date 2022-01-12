Сегодня, 12 января, в Саратове в Елшанке отключили воду до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».
Специалисты проводят сварочные работы на трубах возле дома по адресу 3-я Степная, 22. Из-за них без воды остались абоненты по адресам 3-я Степная, 8,19,19а,21,22.
Коммунальщики обещают завершить ремонт до полуночи.
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