Сегодня, 12 января, в Саратове в Елшанке отключили воду до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».

Специалисты проводят сварочные работы на трубах возле дома по адресу 3-я Степная, 22. Из-за них без воды остались абоненты по адресам 3-я Степная, 8,19,19а,21,22.

Коммунальщики обещают завершить ремонт до полуночи.

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