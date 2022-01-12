Вячеслав Володин призвал обновить саратовское депо под новые «Адмиралы»

Общественный транспорт Саратова

В ходе одного из визитов в Саратов Вячеслав Володин призвал обновить троллейбусное депо под новые «Адмиралы». Об этом пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин. Саратов».

- Транспорт обновляется, а депо «замерли» в 50-х годах. Новые, прекрасные «Адмиралы» въезжают в депо, а там вокруг все то, что было актуально 70 лет назад. Вместо такой ситуации должен быть системный подход. Нужно бороться за пассажиров, - заметил парламентарий.

Вячеслав Володин предложил местным властям разработать программу развития депо городского электротранспорта.

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