Саратовскую область сегодня завалит сугробами

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 12 января. Обещают много снега.

В области облачно с прояснениями. Местами снег, в Правобережье – сильный. Ветер веет с востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 2 до 7 градусов ниже нуля. Местами туман, изморозь, гололёд.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-восточное. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 4 до 9 градусов холода, при прояснении – до -14°С.

В Саратове сейчас -4°С. К 10 утра станет холоднее на два градуса, но днём обещают -5°С. Ночью шкала градусника поднимется до отметки в 1 градусов выше нуля. Ветер восточной четверти – от 4 до 5 метров в секунду, порывы – до 9 м/с. Пасмурно, снежно.

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