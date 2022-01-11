ДТП на трамвайных путях

Сегодня, 11 января, трамваи в центре Саратова встали из-за двух машин на путях. Об этом КП-Саратов сообщил очевидец.

Авария произошла около 18:00 в районе пересечения Астраханской и Кутякова. Volkswagen и «девятка» столкнулись на рельсах и полностью заблокировали движение.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» в Саратове стоят девятибалльные пробки.

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