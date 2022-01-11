За новогодние праздники в Саратове попались 162 пьяных водителя

За новогодние праздники с 31 декабря 2021 года по 9 января в Саратовской области правоохранители задержали 162 пьяных водителя. Таковы результаты рейда «Нетрезвый водитель».

312 инспекторов ДПС ГИБДД вышли на улицы региона и задержали 162 нетрезвых саратовских водителей. 43 из них уже были лишены прав, а 72 отказались «подуть в трубочку».

Госавтоинспекция напоминает, что штраф за пьяное вождение составляет от 30 тысяч рублей с лишением прав до двух лет, а повторное лишение может грозить уголовным делом.

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