Более 2,5 тысяч жителей Саратовской области попали в больницу за новогодние праздники

Олег Костин на корсовете

Более 2,5 тысяч жителей Саратовской области были доставлены в больницу за новогодние праздники, об этом рассказали сегодня, 11 января, в рамках очередного координационного совета.

Как сообщил глава регионального минздрава Олег Костин, в новогодние праздники саратовцы стали на 10 процентов чаще обращаться в «скорую помощь». Всего за первые дни января саратовская скорая выезжала почти на восемь тысяч вызовов. Более 2,5 тысяч пациентов доставили в больницу.

В региональном центре медицины катастроф было зарегистрировано 23 ЧП. Среди них 14 ДТП, 6 пожаров и три отравления газом. Всего пострадали 60 человек, среди которых 18 детей.

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