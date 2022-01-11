В трех районах Саратова откроются новые продуктовые ярмарки. Речи идет о Ленинском, Заводском и Фрунзенском.

Новые торговые площадки появятся по семи адресам. Васильковская, 1а, Пензенская, 413 и Пензенская, 29б – в Заводском районе. Рынок на пересечении Большого Дачного проспекта со 2-м Тюльпановым проездом будет в Ленинском районе. А по адресам Шелковичная, 56/1, 128 и 168а – во Фрунзенском.

Новые ярмарки станут бесплатными торговыми местами для местных производителей. Там можно будет купить овощи, бакалею, мясные и молочные продукты.

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