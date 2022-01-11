В Вольске цементный завод отделался штрафом в 10 тысяч за вредные выбросы в атмосферу. Об этом сегодня, 11 января, сообщила пресс-служба регионального Росприроднадзора.

Речь идет о заводе по «ХайдельбергЦемент Волга». В прошлом году он превысил допустимую норму вредных выбросов в атмосферу и должен был исправить ситуацию до 29 сентября. Однако в октябре специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Саратовской области обнаружили, что нарушения не устранили.

Предприятие было оштрафовано на 10 тысяч рублей. О том, прекратились ли выбросы после этого, в ведомстве не сообщают.

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