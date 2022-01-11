Парк покорителей космоса повысил Саратовскую область в национальном туристическом рейтинге

Парк покорителей космоса

В 2021 году Парк покорителей космоса и велодорожка помогли Саратовской области подняться в национальном туристическом рейтинге. Таковы данные, опубликованные сегодня, 11 января, журналом «Отдых в России».

При составлении рейтинга учитывались уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры в регионе, ее доходность, популярность области у туристов из России и иностранцев, а также другие факторы.

Саратовская область оказалась на 25 месте из 85 и вошла таким образом во вторую, группу рейтинга, с 21 по 69 строчки, которую обозначили, как «Крепкие профи».

Регион значительно улучшил свои позиции: его посетили на 82 процента больше туристов, чем в прошлом году. На это повлияло открытие Парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина. Сюда же была построена современная велодорожка длиной более 13 километров. Этот объект стал новым ярким местом притяжения туристов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.