Погода в Саратове резко ухудшится – выпадет снег, на дорогах наледь

Снегопад в Саратове

Сегодня, 11 января, по данным региональной Госавтоинспекции погода в Саратове резко ухудшится – выпадет снег, на дорогах усилится гололед.

Автомобилистов предупреждают о надвигающимся снегопаде и просят быть аккуратнее на дорогах, не превышать скорость, а также, по возможности, воздержаться от дальних поездок.

Также саратовцам напомнили о том, что брошенные в неположенном месте автомобили могут мешать уборке улиц от снега.

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