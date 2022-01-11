Погода в Саратове резко ухудшится – выпадет снег, на дорогах наледь

Снегопад в Саратове
Сегодня, 11 января, по данным региональной Госавтоинспекции погода в Саратове резко ухудшится – выпадет снег, на дорогах усилится гололед.
Автомобилистов предупреждают о надвигающимся снегопаде и просят быть аккуратнее на дорогах, не превышать скорость, а также, по возможности, воздержаться от дальних поездок.
Также саратовцам напомнили о том, что брошенные в неположенном месте автомобили могут мешать уборке улиц от снега.
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