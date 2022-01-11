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Происшествия11 января 2022 5:33

В Красноармейском районе мужчина погиб в ДТП с фурой

Наталия Калинина
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Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Вчера, 10 января, в Красноармейском районе Саратовской области мужчина погиб в ДТП с фурой.

Авария произошла в 22:30 на 386 километре трассы «Сызрань-Волгоград». ВАЗ-2121, за рулем которого сидел 66-летний мужчина, врезался в фуру МАН с полуприцепом Krone, за рулем которого сидел 35-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

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