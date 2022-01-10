В трех районах Саратовской области нет новых случаев COVID-19

Коронавирусная карта Саратовской области

В трех районах Саратовской области не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом за неделю. Таковы обновлённые данные оперштаба на сегодня, 10 января.

В Алгайском, Екатериновском, Перелюбском районах за неделю с 3 по 10 января не было обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.

По два новых пациента зарегистрированы в семи районах области.

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