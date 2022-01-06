Саратовских водителей призывают воздержаться от поездок

В Саратовской области январь начался с сильных снегопадов и резкого потепления. Он наблюдается почти во всех районах, а еще низовая метель, в Балашовском - наоборот, туман.

Больше всего техники за прошедшую ночь работало в Балаковском и Балтайском районах-13 единиц и Саратовском районах -17 единиц, в Калининском и Новобурасском -12 единиц. Всего же вышло на снегоуборку региональных дорог 333 автотранспортных средства: КДМ, грейдеры, другая спецтехника.

Дорожники очищают трассы и обрабатывают проезжие части противогололедными материалами.

За сутки на дорогах регионального значения израсходовано более двух тысяч тонн песко-соляной смеси. На настоящий момент проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения. Также проезд обеспечен по автотрасссам федерального значения. Тем не менее в области погода остается неблагоприятной –сильный снег, низовая метель. Минтранс предупреждает жителей области, по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния.