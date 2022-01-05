Саратовцам рассказали историю создания техникума имени Гагарина

В паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина рассказали историю создания техникума имени Гагарина.

Ровно 57 лет назад, в 1965 году, Саратов посетил Юрий Гагарин с женой Валентиной. Их визит был приурочен к празднованию 20-летнего юбилея индустриального техникума, в котором учился первый космонавт. Техникум был создан 5 января 1945 года. Сейчас это Саратовский профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Юрия Гагарина.

В Саратове космонавт пробыл четыре дня. Он посетил Дом офицеров, Дворец спорта, Дом-музей Чернышевского, место приземления корабля «Восток-1», городской Дворец пионеров и школьников, встретился с работниками предприятий Саратова и Энгельса, жителями села Узморье, а также с работниками аэроклуба, в котором Гагарин впервые поднялся в небо.