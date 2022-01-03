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Происшествия3 января 2022 10:02

Пожилой житель Саратова признался в жестоком убийстве собственного сына на Новый год

Мужчина рассказал, как заколол отпрыска
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Мужчина рассказал следователям, что произошло

Мужчина рассказал следователям, что произошло

Следователи Ленинского района Саратова предъявили обвинение 61-летнему местному жителю. Мужчину признался в убийстве собственного сына.

По данным следствия, 1 января скорая госпитализировала из дома на Батавина 36-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота. В медучреждении саратовец скончался.

Оперативники седьмого отдела полиции задержали подозреваемого – отца погибшего.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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