В Саратове туман и мороз

Сегодня, 2 января, густой туман накроет Саратовскую область, об этом сообщает синоптики Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется от нуля с утра до -5 в разгар дня, по ощущениям до -12. Небо затянуто густыми облаками, которые слегка разойдутся в середине дня. Дует несильный северо-западный ветер со скоростью 4 – 6 м/с, отдельные его порывы достигнут 12 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Маркс и Шиханы накроет густым туманом. В правобережье сильный снег, а в левобережье он будет слабее. Ветер дует северо-западный, его скорость составляет 6-11 м/с, отдельные порывы доходят до 15-18 м/с. Температура колеблется от +1 до -4 градусов. На дорогах снежные заносы.

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