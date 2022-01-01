Под Марксом произошло тройное ДТП

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 31 декабря, в Марксовском районе Саратовской области произошло тройное ДТП. Пострадали два человека.

Авария произошла в 12:30 на трассе «Самара – Волгоград». «Лада Гранта», за рулем которой сидел 21-летний парень, врезалась в Kia Rio, которую вела 30-летняя женщина, а затем столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 31-летний пассажирKia Rio и 51-летняя пассажирка Volkswagen Golf. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.

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