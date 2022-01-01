В Саратове появилась самая новогодняя девочка

В Саратове в первую минуту Нового года родилась девочка, об этом на своей странице в Инстаграм пишет Валерий Радаев.

Малышка появилась в семье Кондратенко, у родителей Дарьи и Никиты. 1 января 2022 года в 00:01 у них родилась девочка. Дарья и Никита работают в правоохранительных органах.

Глава региона пожелал юным жителям Саратовской области крепкого здоровья, а их родителям - счастья и благополучия!

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