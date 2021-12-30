В Саратове сдан в эксплуатацию дом обманутых дольщиков на улице Верхней

Представители власти на встрече с дольщиками

В Саратове сдан в эксплуатацию дом обманутых дольщиков ЖК «Автодом» на улице Верхней. Объект посетил глава региона Валерий Радаев и мэр Михаил Исаев.

Дом строился более 10 лет: его начали делать еще в 2010 году, но в 2016-м все работы заморозили, объект включили в реестр проблемных.

В 2021 году удалось найти для дома нового инвестора. Сложность составляло подключение коммуникаций. Сейчас проблему устранили, заключаются договоры на поставку тепла и света.

- Дольщики получили свои квартиры. Несколько лет назад у нас было 77 домов обманутых дольщиков, сейчас остались всего два: ЖСК «Буй» и «Росток». Жильем обеспечили более восьми тысяч семей, - заявил Валерий Радаев.