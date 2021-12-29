В Саратове двух мужчин осудили за шантаж гея. Они угрожали рассказать о его ориентации, если он не заплатит им. Об этой истории сегодня, 29 декабря, рассказали в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Двое парней 20 и 29 лет узнали, что их знакомый является гомосексуалистом и стали вымогать у него денег за молчание об этом факте. 13 августа 2021 года злоумышленники потребовали с жертвы 30 тысяч рублей.

Кроем того, 29-летний саратовец ограбил пострадавшего: он отобрал у него 800 рублей.

20-летнего саратовца приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на два года, второму дали 3,5 года условно с испытательным сроком три года.

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