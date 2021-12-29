Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 28 декабря в Марксе из-за неисправного счетчика сгорела квартира, о чем сообщает региональное ГУ МЧС.

В 15:55 дежурному сообщили о том, что в частном деревянном доме в селе Александровка произошел пожар. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, пожар произошел из-за загоревшегося электрического счетчика. На тушение выезжал один пожарный расчет.

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