Поликлиники Саратовской области будут работать в новогодние праздники до двух часов дня

В новогодние каникулы поликлиники Саратовской области будут работать с 9 утра до 14 часов дня. Вызвать врача будет возможно только до 13:00. Об этом вчера, 28 декабря, сообщило региональное мининформации.

Экстренные службы и стационары продолжат работать круглосуточно.

В сообщении также напомнили телефоны по которым можно будет обратиться за помощью:

«скорая помощь»: 03 (со стационарного телефона), 103 (с мобильного), круглосуточно;

«горячая линия» по вопросам коронавирусной инфекции – 122 (с любого телефона), круглосуточно;

колл-центр для обращений жителей в целях консультаций медико-психологического характера по профилактике, а также при лечении новой коронавирусной инфекции (845-2) 320-222 (ежедневно с 09.00 до 18.00);

колл-центр Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского: 8 (845-2) 245-400 (ежедневно с 09.00 до 18.00);

«горячая линия» Росздравнадзора – 8-800-550-99-03 (круглосуточно);

в выходные и праздничные дни по вопросам организации оказания медицинской помощи можно обратиться в министерство здравоохранения области по телефону: 8(845-2) 67-07-02 с 09.00 до 18.00. С 18.00 – по телефонам оперативного дежурного «Центра медицины катастроф»: 8(845-2) 79-93-12, 79-93-13 (круглосуточно).

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