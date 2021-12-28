Корсовет в Саратове

На сегодня, 28 декабря, более 9 тысяч детей в Саратовской области заразились коронавирусом, об этом сообщил глава регионального минздрава Олег Костин в рамках очередного координационного совета по коронавирусу.

В стационарах Саратовской области остаются на данный момент 1 388 человек, а более шести тысяч человек получают лечение амбулаторно. На ИВЛ находятся 166 пациентов. 9 171 ребенок переболел инфекцией за весь период эпидемии, но на сегодня в стационарах находятся всего 29 детей.

За неделю в регионе было сокращено 135 коек. В ковидных госпиталях их остается 1750 штук. Свободны более 20 процентов коек.

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