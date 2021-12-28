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Здоровье28 декабря 2021 10:49

В Саратовской области продолжает расти число заболевших гриппом

Сезонный рост заболеваемости не снижается
Наталия Калинина
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В Саратовской области продолжает расти число заболевших гриппом. Об этом сегодня, 28 декабря, в рамках очередного координационного совета заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Хотя глава ведомства ранее отметила успехи в борьбе с коронавирусом, она также сообщила, что показатели заболеваемости ОРВИ остаются высокими. За прошедшую неделю зарегистрировано более 26 случаев ОРВИ среди населения. Это на 3,5 тысячи меньше, чем неделей ранее, тем не менее о завершении эпидемии говорить не приходится.

В регионе с начала сентября зарегистрировано 120 случаев гриппа, из них 84 случая заболевания гриппом Н3N2.

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