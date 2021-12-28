Вечером, 26 декабря, в Саратове загорелась иномарка с неисправным мотором, об этом сообщило ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:24. Горел припаркованный на улице Nissan Qashqai. У него горел моторный отсек, площадь пожара составила один квадратный метр. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжал 1 пожарный расчёт.

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