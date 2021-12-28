В Саратовской области назначен новый замминистра промышленности и энергетики

Сегодня, 28 декабря, в Саратовской области назначен новый первый замминистра промышленности и энергетики. Соответствующее распоряжение за номером 1140-р подписал губернатор Валерий Радаев.

Замглавы ведомства стал Александр Изтлеуов, который ранее был начальником регионального управления химической, мебельной, легкой промышленности и производства строительных материалов министерства промышленности и энергетики.

Ранее первым заместителем министра промышленности и энергетики Саратовской области являлся Владимир Белгородский.

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