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Политика28 декабря 2021 8:03

В Саратовской области назначен новый замминистра промышленности и энергетики

Им стал Александр Изтлеуов
Наталия Калинина
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Сегодня, 28 декабря, в Саратовской области назначен новый первый замминистра промышленности и энергетики. Соответствующее распоряжение за номером 1140-р подписал губернатор Валерий Радаев.

Замглавы ведомства стал Александр Изтлеуов, который ранее был начальником регионального управления химической, мебельной, легкой промышленности и производства строительных материалов министерства промышленности и энергетики.

Ранее первым заместителем министра промышленности и энергетики Саратовской области являлся Владимир Белгородский.

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