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Звезды28 декабря 2021 7:28

В Саратове планируют восстановить еще 6 памятников архитектуры

Наталия Калинина
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В Саратове планируют восстановить еще 6 памятников архитектуры, об этом вчера, 27 декабря, заявила глава комитета по архитектуре Анастасия Пузанова.

В 2022 году планируется восстановить шесть объектов культурного наследия. Это два детских сада - №14 «Ежик» и №8 «Ягодка», школа № 1, Русская православная классическая гимназия, а также здание Торгового дома А.Бендера и одно из зданий комплекса Верхнего базара, построенные во второй половине 19 века.

Все здания находятся в муниципальной собственности. Планируется провести историко-культурную и государственную строительную экспертизы.

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