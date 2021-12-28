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Происшествия28 декабря 2021 6:53

На пожаре в Саратове погибла 54-летняя женщина

ЧП в Кировском районе
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 28 декабря, на пожаре в Саратове погибла 54-летняя женщина. Следственный комитет начал проверку.

По предварительным данным, возгорание частного дома случилось на улице Суворова. Пожарные ликвидировали его, однако под завалами сгоревшей постройки было обнаружено обгоревшее тело 54-летней хозяйки жилья. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего, о чем сообщает СУ СК по региону.

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