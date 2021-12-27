Жителей Саратова предупредили о коммунальщиках-самозванцах

Саратовцев предупредили о мошенниках
В ООО «КВС» предупредили жителей Саратова о коммунальщиках-самозванцах. По квартирам горожан ходят мошенники, притворяющиеся сотрудниками компании.
Лжесотрудники КВС проводят фейковые поверки приборов учета и предлагают сразу же их заменить. Цена на замену, естественно, будет намного больше реальной.
В компании напомнили, что настоящие коммунальщики не ходят по квартирам, составляя списки. Оплата за ввод приборов учета в эксплуатацию в связи с истечением срока поверки не взымается.
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