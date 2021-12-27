В Саратовской области пройдет парад Дедов Морозов

Парад Дедов Морозов стартует в Балакове
Сегодня, 27 декабря, в Саратовской области пройдет парад Дедом Морозов, об этом сообщает администрация Балаковского района.
Праздничное мероприятие начнется в 16:00 парад в Балакове в парке «Энергетик». Деды Морозы стартуют от Бульвара Роз, пройдут по улицам Трнавской и 30 лет Победы и выйдут к парку «Центральному».
Там, в парке состоится небольшой праздничный концерт.
Напомним, ранее парад Дедов Морозов в течение нескольких лет проходил в Саратове и Энгельсе.
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