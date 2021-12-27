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Происшествия27 декабря 2021 6:23

В Балаково «Приора» сбила 81-летнюю пенсионерку

Пострадавшая в больнице
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 26 декабря, в Балаково «Приора» сбила 81-летнюю пенсионерку, об этом сообщает региональная Госатвоинспекция.

Авария произошла в 16:35 возле дома № 122 по улице Шевченко. 81-летняя женщина переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. Ее сбила «Лада Приора», за рулем которой находился 37-летний мужчина.

В результате ДТП пешеход с травмами была доставлена в больницу.

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