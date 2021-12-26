Четверо детей пострадали в ДТП в Саратове

Фото: ГУ ГИБДД Саратова

Сегодня, 26 декабря, в Саратове произошло ДТП, в котором пострадали четверо детей, об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

По предварительным данным, авария случилась в 10:15 на улице Новоузенская, не доезжая лагеря Березка. Volkswagen, за рулем которого была 50-летняя женщина, столкнулся с «Лада Калина» с 34-летней автоледи.

В результате ДТП пострадали четверо детей: семилетняя девочка и десятилетний мальчик из «Калины», а также две девятилетние девочки из Volkswagen. Водитель «Калины» также попала в больницу, а дети из иномарки были позже отпущены из лечебного учреждения.

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