Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера утром, 24 декабря, под Саратовом «Жигули» врезались в сломанный грузовик, водитель ВАЗа попал в больницу.

Авария произошла в 7:00 на подъезде к Саратову по трассе Р-22 «Каспий». 26-летний парень на ВАЗ-210740 не заметил на дороге сломанный грузовик Ивеко 180Е23 и врезался в него сзади.

В результате ДТП водитель ВАЗ-210740 был доставлен в медицинское учреждение, о чем сообщает региональная госавтоинспекция.

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