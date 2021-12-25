Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Вчера утром, 24 декабря, под Саратовом «Жигули» врезались в сломанный грузовик, водитель ВАЗа попал в больницу.
Авария произошла в 7:00 на подъезде к Саратову по трассе Р-22 «Каспий». 26-летний парень на ВАЗ-210740 не заметил на дороге сломанный грузовик Ивеко 180Е23 и врезался в него сзади.
В результате ДТП водитель ВАЗ-210740 был доставлен в медицинское учреждение, о чем сообщает региональная госавтоинспекция.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.