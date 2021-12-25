Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 декабря 2021 6:52

Под Саратовом «Жигули» врезались в сломанный грузовик

Водитель легковушки в больнице
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера утром, 24 декабря, под Саратовом «Жигули» врезались в сломанный грузовик, водитель ВАЗа попал в больницу.

Авария произошла в 7:00 на подъезде к Саратову по трассе Р-22 «Каспий». 26-летний парень на ВАЗ-210740 не заметил на дороге сломанный грузовик Ивеко 180Е23 и врезался в него сзади.

В результате ДТП водитель ВАЗ-210740 был доставлен в медицинское учреждение, о чем сообщает региональная госавтоинспекция.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.