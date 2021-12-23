Фото: СУ СК по Саратовской области

Трое жителей Озинок забили приятеля до смерти и предстанут перед судом, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 декабря 2021 года в поселке Озинки. 19, 21 и 28-летний молодые люди пришли к 54-летнему мужчине, проживающему на улице Горького. У него дома были еще двое приятелей. Какое-то время компания спокойно выпивала, однако вскоре назрел конфликт. Молодые гости предъявили хозяину жилья претензии из-за его нечистоплотности.

Один из гостей ушел, а молодые люди начали избивать хозяина дома и его 62-летнему гостя. Они избили потерпевших, ушли, а затем снова вернулись и еще раз нанесли удары своим жертвам. На утро хозяин дома обнаружил, что его гость погиб, о чем сообщил в полицию.

Сейчас трое молодых людей задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.

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