В Саратовской области отменяют занятия из-за мороза до -28 градусов. Сегодня, 23 декабря, об этом сообщили в пресс-службе министерства образования области.

Из-за экстремальных температур не учатся дети:

— с 1 по 6 классы — в 105 школах 11 районов области.

— с 1 по 11 классы — в 44 школ из семи районов области.

Напомним, в некоторых районах столбик термометра может опуститься до -28 градусов.

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