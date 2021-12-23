В Саратовской области готовятся встретить штамм омикрон

Олег Костин на брифинге

Сегодня, 23 декабря, глава регионального минздрава Олег Костин сообщил об этом на очередном брифинге по коронавирусу.

В борьбе с коронавирусом участвуют 2 545 медицинских работников. Показатель заболеваемости на сто тысяч населения составляет 5 425,5, для сравнения средний показатель по России 7 041.

Скончался от коронавируса 4 961 пациент. За последние сутки скончались 11 человек: шесть женщин и пятеро мужчин в возрасте от 59 до 86 лет. На стационарном лечении остаются 1 478 человек, 1282 из них имеют подтвержденный коронавирус. 1 446 зараженных имеют пневмонию, развившуюся на фоне коронавируса. На кислородной поддержке остаются 460 человек, 62 пациента остаются на ИВЛ. В сутки потребляется 18-19 тонн жидкого кислорода, вместо 40-50, как ранее.

Более трех миллионов ПЦР тестирований произведено в регионе, 10 тысяч из них за последние сутки. В области задействованы 1865 коек, число свободных составляет более 20 процентов.

По слова Олега Костина, Омикрон распространяется в 70 раз быстрее, чем Дельта штамм. Ни одна инфекция не имеет такой скорости распространения. Поэтому сложно представить количество коек, которые понадобятся под зараженных им. Единственное, что обнадеживает, это то, что омикрон имеет менее агрессивную форму, чем остальные штаммы.

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