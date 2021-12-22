Сегодня, 22 декабря, на острове под Энгельсом сгорели кафе и беседка, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был зафиксирован в 10:47 на острове на реке Сазанка. Сгорело летнее кафе и беседка на территории турбазы «Мечта». Зимой отдыхающих там нет, обошлось без пострадавших.

Деревянное здание выгорело полностью, площадь и обстоятельства произошедшего уточняются, инспектор выехал на место.

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