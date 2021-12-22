Лавочки в Балаково

В администрации Балакова рассказали о лавочках за 290 тысяч, которые приобрели без конкурса. Сначала горожане обратили внимание на появление новых лавочек в Центральном парке. Их всего пять штук. Они имеют круговую форму и как бы обнимают недавно высаженные ели. Затем стало известно о цене объектов благоустройства. Лавочки приобрели за 290 тысяч

Заказчиком выступило МАУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива». Там изучили коммерческие предложения по изготовлению пяти лавочек. В результате заключили договор с ИП Чеботаревым Артёмом Валерьевичем. За 290 тысяч рублей предприниматель поставил пять лавочек полукруглой формы с кованой оградой. В эту стоимость входит проектирование эскиза, доставка и монтаж самих конструкций.

Стоит отметить, что конкурс на поставку лавочек не проводился, т.е. чиновники просто запросили коммерческое предложение и не пытались сбить цену на аукционе. При этом в 290 тысяч входит еще им монтаж конструкций. Получается установка одной такой лавочки обошлась бюджету в 58 тысяч.

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