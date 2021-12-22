В 2022 году в Саратовской области должны появиться еще 46 памятников культуры. На экспертизу отправят мост через Хопер, больницу в Саратове и кондитерскую в Хвалынске, об этом сообщил на брифинге начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

После проведения экспертизы объект должны брать под охрану государства. В очереди на 2022 год оказались мост через Хопер в Балашове, дорожно-клиническая больница в Саратове, доходный дом купца Растяпина в Балаково, кондитерская Кесселя в Хвалынске, а также церковь Казанской Божьей Матери в селе Урусово.

У собственников, которые добросовестно не выполняют обязанности по содержанию зданий, их будут изымать.

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