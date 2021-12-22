В Саратове на праздники запустили новые автобусы, об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

26 и 29 декабря будут запущены дополнительные рейсы по маршруту «Саратов – Буденновск». Они стартуют от саратовского автовокзала в 17:35.

29 декабря в 19:00 будет запущен рейс по маршруту «Саратов - Махачкала – Дербент».

30 декабря в 14:50 отходит дополнительный автобус по маршруту «Саратов – Пятигорск».

Дополнительные автобусы на праздники стартуют по маршруту «Саратов – Элиста». С 25 декабря по 9 января 2022 года они ходят каждый день в 20:00 кроме 31 декабря и 1,2 января.

Уточнить расписание можно в справочной автовокзала 004, +7 (8452) 24-62-22.

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