Олег Костин на корсовете

На сегодня, 21 декабря, в Саратовской области сократили 345 коронавирусных коек, об этом сообщил Олег Костин в рамках очередного координационного совета.

Всего в 15 стационарах региона осталось около 1500 коек с кислородом для больных ковидом.

Доля свободных коек составляет около 19 процентов. Помощь зараженным оказывают 3 062 медицинских работника. Закуплено около 4 тысяч единиц современного оборудования.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 60 процентов населения. В сутки на пункты вакцинации приходят около 12 тысяч человек.

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