Около «Тау Галереи» ВАЗ врезался в столб и спровоцировал огромную пробку

Сегодня, 21 декабря, около «Тау Галереи» ВАЗ врезался в столб, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция. На месте аварии образовалась огромная пробка.

30-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в столб. Это случилось около 13:00.

Водитель получил травмы и был госпитализирован.

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