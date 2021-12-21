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Происшествия21 декабря 2021 10:43

Около «Тау Галереи» ВАЗ врезался в столб и спровоцировал огромную пробку

Пострадал 30-летний молодой человек
Наталия Калинина
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Сегодня, 21 декабря, около «Тау Галереи» ВАЗ врезался в столб, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция. На месте аварии образовалась огромная пробка.

30-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в столб. Это случилось около 13:00.

Водитель получил травмы и был госпитализирован.

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